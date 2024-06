2. Handball-Bundesliga Straffes Testspielprogramm für Bayer Dormagen

Aktuell arbeiten sie noch mit Hilfe individueller Trainingspläne von Fitnesscoach Nico Brandt an ihren körperlichen Grundlagen, ab 15. Juli begrüßt sie dann der neue Trainer Julian Bauer zum Vorbereitungsstart. Bauer hat übrigens schon seine Wohnung in Dormagen bezogen, geht aber noch mal in Urlaub, bevor er die Arbeit mit seiner neuen Mannschaft aufnimmt. Nach zweieinhalb Wochen ist das erste Testspiel angesetzt, am 31. Juli geht es zum Ligakonkurrenten ASV Hamm/Westfalen, der neue Verein des langjährigen TSV-Spielmachers Ian Hüter. Bekannte Gesichter gibt es auch beim zweiten Vorbereitungsspiel am Freitag, 2. August, in Essen zu sehen. Schließlich wechselten schon einige Dormagener zum TuSEM, in diesem Sommer auch Jan Reimer. Am Mittwoch, 7. August, betreibt der TSV dann etwas Imagepflege in der Region und spielt in Pulheim gegen den Drittligisten Wölfe Würzburg. Schon tags darauf ist der TV Emsdetten, neuer Verein des nach dem letzten Spiel verabschiedeten Florian Träger, zu Gast im TSV Bayer Sportcenter. Am Samstag, 10. August, geht’s dann für die Dormagener zum Drittligisten Longericher SC, ehe in der Woche darauf (13. bis 16. August) ein Trainingslager in Hennef inklusive zweier Testspiele gegen den VfL Gummersbach II und die SGSH Dragons (Schalksmühle) auf dem Programm steht. Viel los ist am Wochenende 24./25. August, wenn am Samstag zunächst die Partie beim Drittligisten TV Opladen und am Sonntag beim Heimspiel gegen die Lions Limburg aus den Niederlanden die offizielle Saisoneröffnung ansteht. Noch nicht ganz klar ist, ob es am Samstag, 31. August, zu einem Test gegen den aus der Ersten Liga abgestiegenen Kooperationspartner Bergischer HC kommt.