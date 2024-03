Radsport Für Stephan Hilgers wird’s eine Abschiedstour

Erst ganz am Ende einer bis dahin bemerkenswert unspektakulären Jahreshauptversammlung ließ Stephan Hilgers die Bombe platzen. „Ich bin noch ein Jahr im Amt. Danach werde ich mich nicht mehr zur Wahl stellen,“ kündigte der Vorsitzende des Neusser Radfahrervereins (NRV) mit Blick auf die Mitgliederversammlung Anfang März 2025 an. Nach einer dann 17-jährigen Amtszeit ein durchaus nachvollziehbarer Schritt des 68 Jahre alten, selbstständigen Gartenbau-Unternehmers aus Grimlinghausen. Und einer, der angesichts eines Mitgliederbestandes von knapp sechzig – zehn mehr als im vergangenen Jahr – eigentlich für wenig Aufsehen sorgen würde in einer Stadt von 160.000 Einwohnern.