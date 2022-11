Triathlon : TG-Athlet dank guter Planung für WM qualifiziert

Überglüchlich läuft Stephan Seidel beim Ironman 70.3 auf Sardinien durchs Ziel. Er hat die WM-Qualifikation in der Tasche. Foto: TG Neuss

Neuss Beim einem Ironman-Halbdistanzwettkampf auf Sardinien lieferte Stephan Seidel von der TG Neuss eine starke Vorstellung ab. Er erfüllte sich einen Traum, obwohl die Vorbereitung das Jahr über nicht optimal gelaufen war.

Für Stephan Seidel von der TG Neuss war es aus sportlicher Sicht kein einfaches Jahr. Schließlich konnte der Triathlet nicht so trainieren wie er wollte, Corona und Verletzungen zwangen ihn zu Trainingsunterbrechungen. Doch davon ließ er sich nicht unterkriegen, arbeitete weiter tapfer an seiner Form und wählte einen spät im Jahr stattfindenden Ironman 70.3, also einen Ironman-Halbdistanzwettkampf über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen, um sich den Traum von der WM-Qualifikation zu erfüllen. Und dank einer starken Vorstellung auf der Insel Sardinien klappte das auch tatsächlich: Mit seiner Gesamtzeit von 4:44,09 Stunden wurde Seidel unter 1097 Finishern nicht nur 14. im Gesamtklassement, sondern holte auch noch den Sieg in der Altersklasse M45.

„Meine Planung ist 100 Prozent aufgegangen – WM-Quali erreicht“, meinte Stephan Seidel, der sich zur Verstärkung seine Frau Manja Seidel und seinen Freund Paul an die Südspitze der Insel Sardinien Santa Margherita di Pula mitgenommen hatte. Sie gaben auf der Laufstrecke Abstände und Platzierungen durch und feuerten kräftig an. „Das war für mich eine unglaublich tolle und wertvolle Unterstützung, wofür ich nochmals ganz herzlich danken möchte“, sagte Seidel. Die Begleitung konnte miterleben, wie der TG-Triathlet einen starken Start hinlegte. Trotz eines unruhigen und entsprechend welligen Mittelmeers kam er gut rein und benötigte am Ende für die Schwimmstrecke 33:32 Minuten, womit nur 15 Konkurrenten schneller waren als er. Auf der sehr hügeligen Radstrecke musste Seidel dann aber einen Schock verdauen, als er eine ihm gereichte Wasserflasche nach dem Trinken auf einen Haufen andere Flaschen warf, dafür dann aber eine fünfminütige Zeitstrafe kassierte, weil das Entsorgen nicht an dem dafür vorgesehenen Bereich erfolgte.