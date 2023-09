Rudern Stelldichein der „Kilometerfresser“ beim Neusser RV

Bereits am ersten Tag starteten zahlreiche Aktive mit einer Tagestour von Remagen in Rheinland-Pfalz nach Köln-Rodenkirchen. Vorbei an den mittelrheinischen Höhenzügen wie zum Beispiel dem Drachenfels ruderten die Boote bei angenehmen Temperaturen und sonnigem Wetter nach der Durchfahrt in Bonn in das niederrheinische Tiefland. Am Folgetag stand dann die zentrale Wanderfahrt mit über 50 teilnehmenden Booten auf dem Programm. Startpunkt war das Bootshaus des befreundeten Kölner Rudervereins. Im Anschluss ging es an den Kranhäusern im Rheinauhafen, der Altstadt sowie am Kölner Dom vorbei. Nach einer gut einstündigen Pause bei der Rudergesellschaft Bayer Dormagen passierte die Flotte die Feste Zons sowie den Schlosspark in Düsseldorf-Benrath, bis schließlich am Nachmittag das Ziel an der Erftmündung in Grimlinghausen am Sporthafen erreicht wurde.