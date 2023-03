LSW Spezialsport Steinstoßer Dieter Wolf holt sich 250. Titel seiner Karriere

Und das gewohnt erfolgreich: In der Altersklasse M85 ging der 85-Jährige dreimal an den Start – und holte sich jeweils den Titel. In der Disziplin „Diskus griechisch“ stand für ihn die Marke von 11,67 Metern zu Buche, beim einarmigen Gewichtwerfen wuchtete er die an einer Kette hängende Kugel (3 kg) 14,21 Meter weit und im Rundgewichtwerfen („Kettlebell“) betrug seine Siegensweite mit dem sechs Kilogramm schweren Sportgerät 7,16 Meter. Dabei war ihm am Tag vor der Abreise nach Mutterstadt plötzlich ein stechender Schmerz in den Rücken gefahren. Obwohl ihn die Beschwerden trotz intensiver Behandlung mit Salben und Wärmepflaster durch den Wettkampf begleiteten („Gott sei Dank hat es nicht auch noch geregnet.“), war Aufgabe keine Option.