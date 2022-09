Motocross : Stefan Ekerold holt DM-Titel für den MSC

Grevenbroich Der 27-Jährige gewinnt im in Sachsen ausgetragenen Finale der Klasse Open beide Läufe für den MSC Grevenbroich und sichert sich damit seinen ersten Deutschen Meistertitel. Am Wochenende Rennen auf der Königshovener Höhe.

Schon in der Qualifikation machte der 27-Jährige mit Rang drei klar, dass er sich in den beiden noch ausstehenden Wertungsrennen viele der 50 zu vergebenden Punkte sicher würde. Gleich im ersten Lauf beseitige er alle Zweifel: Ekerold setzte sich schon früh an die Spitze des Feldes, behielt die Nerven und passierte die schwarz-weiß karierte Zielflagge als Erster. Und da sein größter Kontrahent Boris Maillard (Frankreich) nur Dritter wurde, war ihm die Krone bereits vor dem zweiten Lauf nicht mehr zu nehmen. Davon beseelt feierte der für den MSC fahrende Willicher trotzdem einen beeindruckenden Start-Ziel-Sieg.

Nicht wirklich gut lief es in Neiden allerdings für seinen Vereinskollegen Lukas Platt. Nach Platz vier in der Qualifikation reichte es im Rennen für den 26-Jährigen nur zu Rang 18. „Nicht das Finale, was ich mir gewünscht hatte“, räumte der Mönchengladbacher ein: „In der Quali war alles noch super. Doch unter meinem ersten Wertungsrennen stand ein ,Did not finish’ für ,nicht beendet’, und im zweiten Rennen bin ich zwar Dritter geworden, wurde aber wegen meines beschädigten Auspuffs zehn Plätze zurückversetzt.“ Der beim MSC für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Günter Becker schloss Platt jedoch ausdrücklich mit ein, als er die Aktiven aus Grevenbroich, „die an den Prädikatsrennen national und international teilgenommen haben, für eine ganz tolle Saison“ beglückwüschte. Und die ist noch nicht vorbei. Bereits am Wochenende geht’s für Stefan Ekerold zum nächsten Finale: Im brandenburgischen Fürstlich Drehna ist dem frischgebackenen Champion daran gelegen, in den ADAC MX Masters, also den internationalen Deutschen Meisterschaften, noch vom fünften auf den vierten Platz vorzurücken.