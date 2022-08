Partner für Sport und Bildung : Startplatz für Charity-Golfturnier zu gewinnen

Rhein-Kreis Seit vielen Jahren sammeln die Partner für Sport und Bildung aus Neuss Geld zur Unterstützung des Leistungs- und Nachwuchssports im Rhein-Kreis ein. Wer mal mit der Sportprominenz zusammen golfen möchte, kann einen Startplatz für das Wohltätigkeitsturnier am 19. August gewinnen.

Bei den mittlerweile sechs Auflagen ihres Charity-Golfturniers haben die Partner für Sport und Bildung (PSB) schon jede Menge Geld eingesammelt, um den Leistungs- und Nachwuchssport im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Nach den erfolgreichen Anfängen in der Norfer Hummelbachaue brachte das zweite Turnier auf der Anlage des Rittergut Birkhof im vergangenen Jahr zum Beispiel die Rekordsumme von 60.000 Euro ein. Geld, das ohne Abzüge etwa Aktiven zugutekommt, damit sie Leistungssport und das Arbeiten an beruflichen Perspektiven besser unter einen Hut bekommen. Ob wieder eine so stattliche Summe zusammenkommt, wenn am Freitag, 19. August, auf dem Rittergut die nächste Auflage des Wohltätigkeitsgolfturniers ansteht, muss sich zeigen. PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske legt sich jedenfalls mächtig ins Zeug, um wieder einen attraktiven Rahmen bieten zu können, in dem Hobbygolfer aus Wirtschaft und Politik zusammen mit überregionalen und regionalen Sportgrößen eine Runde spielen können. Anschließend klingt der Abend dann im tollen Ambiente des Ritterguts in lockerer Runde bei einem Abendessen unter freiem Himmel aus. An Sportprominenz haben sich schon die ehemaligen Profifußballer Peter Wynhoff, Karlheinz Pflipsen, Sven Demandt, Christian Hochstätter und Holger Fach angesagt, auch der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer will den Schläger schwingen. Das gilt auch für die Brüder Patrick und Ian Hüter vom Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen, die Zusagen von weitere Sportgrößen stehen noch aus. Und das Beste ist: Interessierte Golfer haben noch die Möglichkeit an dem prominent besetzten Turnier teilzunehmen, es gibt noch einige freie Restplätze. Einen davon verlost die NGZ zusammen mit den Partnern für Sports und Bildung unter allen, die bis Freitag (12. August) eine Mail mit dem Betreff „Golfturnier“ an sportredaktion@ngz-online.de schicken und dabei ihre Adresse und Telefonnummer angeben. Für alle anderen gibt der PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske unter Telefon 02131 9268501 oder per Mail (ingo.frieske@partnersportbildung.de) Auskunft über die Konditionen. Aber auch wer nicht beim Turnier dabei sein kann, hat die Möglichkeit, den Sport im Rhein-Kreis zu unterstützen. Bis zum 31. August gibt es eine Online-Tombola mit attraktiven Gewinnen sowie eine Crowdfunding-Aktion, bei der direkt individuelle Preise erstanden werden können, die sonst nicht zu kaufen sind. Etwa ein Personal Training mit einem Zweitliga-Handballer aus Dormagen, ein Kanu-Training mit dem früheren Europameister Rüdiger Hübbers oder ein Meet & Greet mit den Tischtennisprofis von Borussia Düsseldorf nach einem Bundesligaspiel. Weitere Infomationen dazu unter www.partnersportbildung.de.