Tischtennis : Beim Grillen Aufstieg als Saisonziel formuliert

Thomas Schettki könnte zum Schlüsselspieler werden. In der vergangenen Saison spielte er für Uerdingen, jetzt schlägt er für die DJK auf. Foto: Andreas Woitschützke

Holzbüttgen Start in die Tischtennis-Saison: DJK Holzbüttgen gastiert am Samstag in der Oberliga NRW wieder mit Thomas Schettki bei Bayer Uerdingen.

Wenn am kommenden Wochenende die Tischtennis-NRW-Oberliga in die neue Spielzeit startet, geht die DJK Holzbütten gestärkt in die Saison. Alle Spieler aus dem Vorjahr sind geblieben. Dazu kehrt Thomas Schettki, der zuletzt bei Bayer Uerdingen gespielt hat, zu den Kaarstern zurück.

Die Uerdinger sind am Samstagabend (18.30 Uhr, Sporthalle der Grundschule Sollbrüggen an der Sollbrüggenstraße) erster Gastgeber im Auftaktspiel der neuen Serie. Da wollen die Holzbüttgener von Beginn an beweisen, dass sie sich in diesem Jahr einiges vorgenommen haben. Die Ziele wurden schon vor Wochen bei einem gemeinsamen Grillabend formuliert, erklärt DJK-Kapitän Joachim Beumers: „Wir sind einstimmig zu dem Entschluss gekommen, in diesem Jahr oben mitspielen zu wollen. Mit der Verstärkung von Thomas Schettki und dem Verbleib aller anderen Spieler wollen wir versuchen, dieses Ziel zu erreichen.“ Dabei soll mit regelmäßigem, gemeinsamem Training und anderen Events der Zusammenhalt in der Truppe weiter ausgebaut werden.

Info Die Mannschaften in der Oberliga NRW 2019/20 Die Teams Bayer Uerdingen TB Burgsteinfurt SV Brackwede 1. FC Köln II TTC GW Bad Hamm TTC Jülich II TTC BW Brühl-Vochem TTV Ronsdorf TV Refrath DJK Holzbüttgen

Beumers zählt sein Team, zusammen mit Bayer Uerdingen und dem 1.FC Köln II, zu den Favoriten der Liga. Er selbst und auch Alexander Daun sind namentlich in der zweiten Mannschaft aufgestellt, zählen sich aber zum Team der „Ersten“.

„Wir wollen zu Acht versuchen, vorne mitzuspielen und werden auch mit dem gesamten Team nach Krefeld reisen, um einen optimalen Start hinzulegen“, sagt der DJK-Kapitän. Angeführt wird das Kaarster Sextett vom venezolanischen Nationalspieler Jan Medina, der in den kommenden sechs Monaten voll auf die Karte Tischtennis setzen will, um sich für die olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Dahinter folgen Yang Li, Alexander Lübke und Neuzugang Thomas Schettki. Im unteren Paarkreuz komplettieren Nicolas Kasper und Vincent Arsand das Team.