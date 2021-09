Tischtennis-Regionalliga : Neusser starten mit Topspiel in die Saison

Am Wochenende startet die TG Neuss in die neue Regionalliga-Saison. TG-Kapitän Tom Heiße (l.) weiß allerdings noch nicht, wie oft sein Doppelpartner Illia Barbolin zum Einsatz kommen wird. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Eine Eingewöhnungszeit bleibt der TG in der Tischtennis-Regionalliga nicht. Zum Auftakt ist am Samstag der TTC Altena zu Gast, der auch sehr ambitioniert ist. Bei den Neussern wird Jochen Lang wieder häufiger mitspielen.

Nach einer langen Corona-Zwangspause startet an diesem Wochenende wieder die Tischtennis-Saison. Im vergangenen Jahr wurde die Serie nach dem fünften Spieltag abgebrochen, im Jahr davor nach 13 Spieltagen. Jetzt hoffen die vielen Vereine auf Kreis-, Bezirks-, WTTV- und DTTB-Ebene wieder auf eine reguläre Saison, die bis zum Ende durchgespielt wird. Auch die TG Neuss, die mit ihrer ersten Mannschaft in der Regionalliga das höchst spielende Männerteam im Rhein-Kreis Neuss ins Rennen schickt. Sie startet am Samstag (18.30 Uhr) direkt mit dem Topspiel daheim gegen TTC Altena.

Neu ist, dass ein Team in den vom Deutschen Tischtennis-Bund organisierten Ligen nicht mehr aus sechs, sondern aus vier Spielern besteht. TG-Kapitän Tom Heiße sieht das mit gemischten Gefühlen: „Einerseits war es immer cool, mit möglichst vielen Leuten zusammen zu spielen, andererseits ist es auch gut zu wissen, dass eine Partie zehn Spiele hat und das Ganze dadurch zeitlich begrenzt ist. Für die Zuschauer ist es super. Sie sehen an beiden Tischen immer Spiele auf höchstem Niveau.“ Für sein Team sieht er die Umstellung als kleinen Vorteil, da gerade in den Doppelspielen (bisher gab es bis zu vier, jetzt nur noch zwei) in der Vergangenheit nicht die Stärke der Neusser lag. Der neue Spielmodus sorgt für alle Beteiligten für eine gute Planbarkeit. Es werden zu Beginn zwei Doppel gespielt und danach acht Einzel, egal ob eine Mannschaft schon als Sieger feststeht.

Info Nur mit 3G-Regel zum ersten Spiel der TG Zuschauer Beim Heimspiel der Neusser zum Saisonauftakt gegen Altena sind in der Halle an der Bergheime Straße auch wieder Zuschauer erlaubt. Es gilt allerdings die 3G-Regel. Registrierung Die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Deshalb müssen sich alle, die sich die Partie anschauen wollen, vorher beim Abteilungsleiter per E-Mali an klauswahlen@web.de registrieren.

Das Team der Neusser ist mit fünf Leuten besetzt. Hinter Illia Barbolin und Tom Heiße folgen in der Aufstellung Jochen Lang, Julian Röttgen und Sebastian Schwarz. Wie oft der Belaruse Barbolin in der Saison allerdings wirklich zum Einsatz kommen wird, ist noch fraglich: „Da gibt es Probleme. Illia wird auch im ersten Spiel nicht dabei sein. Wir sind aber sehr dankbar, dass Jochen Lang sich bereit erklärt hat, in dieser Saison wieder mehr zu spielen, so dass wir die Ausfälle gut kompensieren können“, sagt TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen.

Die Auftaktbegegnung hat es gleich in sich. Altena zählt zu den Mannschaften, die am Ende der Saison weit vorne landen können. TG-Kapitän Tom Heiße zeigt sich aber kämpferisch: „Wir wollen oben angreifen und schon in diesem Spiel voll dagegenhalten“, formuliert er das Ziel. Auch Klaus Wahlen spricht von einem Spitzenspiel zu Beginn: „Mit Altena bekommen wir direkt ein dickes Brett hingesetzt. Die haben Ambitionen und in dieser Saison einiges vor.“ Das Team aus dem Sauerland ist gespickt mit ausländischen Topspielern. In Teodor Yordanov (Nummer 1), Vladimir Petkov (3) und Stefan Todorov (5) kommen gleich drei Akteure aus Bulgarien, dazu Rimas Lesiv aus Litauen. Einziger deutscher Spieler im Team der Gäste ist der erst 18-jährige Tobias Slanina, der im Nachwuchsbereich schon viele Erfolge feiern konnte und zu den Topleuten in NRW gehörte.