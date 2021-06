Auch BW Neuss betroffen : Start der Tennis-Bundesliga verschoben

BW-Spieler Botic Van de Zandschulp hat in Wimbledon den Sprung ins Hauptfeld geschafft. Foto: dpa Foto: dpa/Hamish Blair

Neuss Für BW Neuss hätte am Sonntag daheim gegen Gladbach die Saison beginnen sollen. Doch weil vielen Vereinen wegen der Quarantäne-Regeln Spieler fehlen, geht es erst in der Woche darauf los.

Von David Beineke

Nach der Rückkehr in die Tennis-Bundesliga im Jahr 2019 werden der TC BW Neuss und seine Anhänger auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Nach der Corona-bedingten Absage der Erstliga-Saison im vergangenen Jahr sollte der Startschuss zur höchsten deutschen Spielklasse eigentlich am kommenden Sonntag fallen. Doch wie das Präsidium des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) jetzt entschied, wird der erste Spieltag auf den 16. Juli verschoben. Los soll es dann in der kommenden Woche mit dem Doppelspieltag am Freitag, 9. Juli, und am Sonntag, 11. Juli, gehen.

Dass der erste Spieltag nicht wie geplant über die Bühne geht, hat – wie sollte es in diesen Tagen anders sein – mit dem Coronavirus zu tun. Denn viele Spieler der zehn Bundesligavereine haben beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der Qualifikation gespielt oder sind sogar im Hauptfeld dabei. Diese Akteure dürfen wegen einer Sonderregelung der Profivereinigung ATP in Deutschland und anderen Ländern zwar an Turnieren teilnehmen, wenn sie in London ausgeschieden sind, nicht aber in der Bundesliga antreten. Wie alle anderen Reisenden auch, müssten sie nach der Ankunft in Deutschland eine 14-tägige Quarantäne einlegen und hätten deshalb für den Meisterschaftsstart am 4. Juli nicht zur Verfügung gestanden. Das sorgte bei vielen Vereinen für mächtig Ärger und führte letztlich zu einer Verlegung des Saisonstarts.

Nächste Woche könnten theoretisch zumindest die Spieler für ihre Bundesliga-Arbeitgeber auflaufen, die in London in der Qualifikation ausgeschieden sind. Das gilt allerdings nicht für die beiden Neusser Botic van den Zandschulp (Niederlande) und Benjamin Bonzi (Frankreich), die beide den Sprung in die Hauptrunde schafften. Erschwerend kommt für die Blau-Weißen hinzu, dass seit Dienstag auch Portugal als Virusavariantengebiet gilt und dort in Renzo Olivo und Roberto Marcora (beide Italien) zwei ihrer Spieler bei einem ATP-Challenger starten. Deswegen stehen auch sie im Normalfall für die beiden Auswärtsspiele beim TK GW Mannheim (9. Juli) und beim TC Großhesselohe (11. Juli) nicht zur Verfügung.

„Das macht uns die Planung natürlich sehr schwer. Sollten noch weitere Länder zum Virusavariantengebiet erklärt werden, wird es noch schwieriger“, sagt BW-Teammanager Marius Zay. Wobei sich laut Zay die ATP wohl dafür einsetzt, dass die für Turniere geltende Sonderregelung auf die Bundesliga ausgeweitet wird, Spieler also nahtlos von einem Turnier anreisen könnten. Hintergrund der Bemühungen, möglichst die besten Spieler präsentieren zu wollen, ist wohl auch, dass es einen neuen Vertrag mit einem Streaming-Anbieter gibt, der alle Bundesliga-Partien kostenpflichtig überträgt.