Fußball-Bezirksliga Starkes Comeback in Gnadental nach Rücken-OP

Immer wieder legte er kurze Trainingspausen ein, um seinen Rücken regenerieren zu lassen Hundert Prozent fit wurde er jedoch nicht. „Ich habe die Wintervorbereitung vollständig mitgemacht, kurz bevor es wieder losging, wurden die Schmerzen unerträglich, so dass ich an der Bandscheibe operiert werden musste“, berichtet Derman Disbudak. Keine drei Wochen nach der OP stand er am Wochenende gegen Nievenheim wieder auf dem Rasen, wobei das Comeback des Torjägers lange in den Sternen stand. Auch DJK-Trainer Sebastian Michalsky war überrascht, als Disbudak am Freitag wieder auf dem Trainingsplatz stand. „Wir haben beide ein großes Vertrauen zueinander. Er hat mir gesagt, dass ich einfach wiederkommen soll, wenn ich mich wieder fit fühle. Ich habe privat fiel dafür getan, um wieder fit zu werden“, erklärt er. In der 66. Minute war es dann so weit, Disbudak feierte nach der Rücken-OP sein Comeback. Und der Torjäger lieferte ab, als wäre er nie weggewesen, ein Tor und eine Vorlage trug er zum 5:1-Sieg bei. Das gute Verhältnis zu seinem Trainer war für den Angreifer ausschlaggebend, dass seine Rückkehr reibungslos ablief. „Er ist ein herausragender Trainer, den ich so noch nicht erleben durfte. Er gehört auf jeden Fall zu den zwei besten Coaches, unter denen ich gespielt habe“, sagt Derman Disbudak.