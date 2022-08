Fußball-Bezirksliga : Dormagen überzeugt im ersten Saisonspiel

Rhein-Kreis Die Bezirksliga-Fußballer des TSV setzten sich daheim gegen hoch gehandelte Bilker glatt durch. Noch deutlicher gewann die DJK Gnadental bei SW Düsseldorf die erste Partie unter ihrem neuen Trainer.

Der Startschuss in der Fußball-Bezirksliga ist gefallen. Der TSV Bayer Dormagen und die DJK Gnadental konnten gleich ein deutliches Zeichen in Richtung Tabellenspitze setzen.

TSV Bayer Dormagen – Sparta Bilk 4:0 (1:0). Der Umbruch macht sich gleich bezahlt. Die Neuzugänge Patrick Aldenhoff (SV Uedesheim) und Niclas Kuypers (SW Düsseldorf) konnten gegen hoch gehandelte Bilker mit ihren Debüt-Treffern für den TSV überzeugen. Kuypers netzte gleich doppelt. Marius Frassek (71.) trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. „Ein riesiges Lob an die Mannschaft, alle waren heute sensationell“, sagte TSV-Trainer Frank Lambertz.

TuS Gerresheim – BV Wevelinghoven 3:0 (1:0). Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Henrik Raschl (12.) mit 1:0 in Führung. Der nächste Rückschlag für Wevelinghoven folgte nur wenig später. Nach einer Notbremse von Dennis Höfling waren die Gäste bereits nach 18 Minuten in Unterzahl. Die Entscheidung fiel durch Henrik Raschl (72.) und Eremias Ghebremedhin (88.).

Gruppe 3: Teutonia Kleinenbroich – VfL Willich 3:3 (2:2). Nach elf Minuten gingen die Gäste beim Landesliga-Absteiger durch Benny Wirth in Führung. Top-Stürmer Dominik Klouth (26., 29.) drehte das Spiel in nur wenigen Minuten zu Gunsten der Teutonen. Aber auch Willichs Jonas Kunft (31.) hatte eine schnelle Antwort parat und stellte auf den 2:2-Pausenstand. Im zweiten Durchgang brauchte Benny Wirth (55.) wieder nicht lange, um sein Team in Front zuschießen. Kurz vor Schluss sorgte Patrick vorn Hüls (85.) für die Punkteteilung. „Wir können mit dem Unentschieden zufrieden sein, obwohl wir in der Schlussphase klar dominant waren“, meinte Kleinenbroichs Trainer Peter Vieten.