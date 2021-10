Fechten : Starker Restart für Fechtnachwuchs vom Höhenberg

Dormagen Dormagener Valentin Meka gewinnt das U20-Ranglistenturnier in Budapest ohne Niederlage. Larissa Eifler belegt in Frankreich den siebten Platz.

(sit) Budapest (Ungarn), Charleville (Frankreich) und Nürnberg hießen die Stationen für die Nachwuchs-Fechter des TSV Bayer Dormagen bei der Rückkehr auf die Planche nach monatelanger Corona-Pause. Einen besonders gelungenen Restart legte Valentin Meka hin. Beim in Budapest ausgetragenen U20-Ranglistenturnier holte sich der Dritter der Kadetten-EM von 2020 den Sieg und entschied dabei alle Gefechte in souveräner Manier für sich. Die am Dormagener Höhenberg betreuten Junioren hatten zuvor an einem Lehrgang in Ungarn teilgenommen.