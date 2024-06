Fußball-Kreisliga A Starker Pakt im Neusser Süden

Die SC Grimlinghausen schloss die vergangene Spielzeit auf Rang sieben ab, der TSV Norf stieg als Vierzehnter in die Kreisliga B ab. Dennoch wird in Norf in der kommenden Saison A-Liga Fußball gespielt. Grund dafür ist die frisch beschlossene Spielgemeinschaft von Grimlinghausen und Norf. Entstanden ist die Idee der Spielgemeinschaft aus der erfolgreichen Kooperation im Jugendbereich. 2022 wurde die JSG Grimlinghausen/Norf in der A-Jugend Sonderliga Meister – unter der Leitung von Trainer Martin Lürken.



Die Hintergründe „Die Gründe für den Zusammenschluss sind vor allem räumlich, menschlich und infrastrukturell. Norf und Grimlinghausen – das passt einfach gut zusammen“, erklärt Dirk Alertz, Fußball-Vorsitzende des SC Grimlinghausen. Und er betont: „Ich bin mit André Prein (Anm. d. Red.: Fußball-Abteilungsleiter beim TSV Norf) schon sehr lange in einem guten regelmäßigen Austausch“. Gespielt und trainiert werden soll bei guten Wetterverhältnissen in Grimlinghausen, in der Wintersaison geht es dann ins schmucke Norfer von-Waldthausen-Stadion.



Der Plan In der Kreisliga A geht die SG Grimlinghausen/Norf mit einem Mix aus Spielern beider Vereine in die neue Saison. Neun bis zehn Spieler kommen aus Norf dazu, der Großteil der Grimlinghausener Mannschaft bleibt bestehen. Trainer wird Martin Lürken, der damals schon die A-Jugend-Spielgemeinschaft leitete und seit zwei Jahren die Herren des SC Grimlinghausen coacht. Sein Co-Trainer wird Norfs A-Jugend-Trainer Eugen Schupmann. „Wir wollen einen starken Neusser Süden bilden und die Liga ein wenig aufmischen. Ziel ist ein guter einstelliger Tabellenplatz“, sagt Alertz. Wie lange die Spielgemeinschaft Bestand hat, ist noch nicht festgelegt. „Wir planen von Jahr zu Jahr und müssen schauen, wo die Reise hingeht. Wir hoffen, dass das Ganze langfristig funktioniert.“ Alertz glaubt auch, dass andere Vereine aufgrund des Überangebots an Sportarten und dem Mangel an Nachwuchs in Zukunft nachziehen werden. „Es wird irgendwann nicht mehr anders gehen“, so der Vorsitzender der Grimlinghausener Fußballer. In der Kreisliga B gibt es beispielsweise schon die SG Hoisten/Helpenstein.



Was passiert, wenn die Spielgemeinschaft wieder aufgelöst wird? Dann geht’s für Grimlinghausen in der Kreisliga A weiter und der TSV Norf startet in der Kreisliga B – vorausgesetzt, die SG Grimlinghausen/Norf hält die Klasse und Norfs „Zwote“ steigt nicht aus der Kreisliga B ab.