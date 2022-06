Bundessportfest der DJK-Vereine : Starker Auftritt der DJK Novesia

Die Mannschaft der DJK Novesia beim 19. Bundessportfest der DJK-Vereine in Schwabach. Foto: DJK

Neuss 19. Bundessportfest der DJK-Vereine im mittelfränkischen Schwabach. DJK Novesia bringt in der Leichtathletik 29 Medaillen mit nach Hause.

(srh) Mit einem Leichtathletik- und dem Boule-Team war die DJK Novesia beim nur alle vier Jahren stattfindenden (19.) Bundessportfest der DJK-Vereine im mittelfränkischen Schwabach vertreten.

Vor allem für die Hobby-Bouler aus Neuss erwies sich das mit Bundesligisten gespickte Starterfeld als echte Herausforderung. Obwohl von den Medaillenrängen weit entfernt, wurde die siebenköpfige Truppe wegen ihres kommunikativen und freundlichen Auftretens als sympathischste Mannschaft hervorgehoben und geehrt. Bei den Leichtathleten waren nicht nur 28 Athletinnen und Athleten aus Neuss am Start, auch die Chef-Organisatorin Isabelle Rhine kommt von der DJK Novesia. Es war das zweite Bundessportfest, für das sie als Bundesfachwartin verantwortlich zeichnete. „Das ist eine Herausforderung, so eine Meisterschaft an einem unbekannten Ort zu organisieren“, sagte sie. „Aber alle Helfer und Kampfrichter vor Ort waren zuverlässig und motiviert bei der Sache und ich konnte wieder auf die bedingungslose Unterstützung aus meinem eigenen Verein zählen – das hat alles deutlich erleichtert.“ Zudem stellte sie über 200 Meter eine neue Bestleistung auf und holte Gold, im Hürdensprint langte es zu Bronze. Im Weitsprung landete Isabelle Rhine knapp hinter Vereinskameradin Nina Liebrand auf Rang vier. Gemeinsam mit Tabitha Schwabe und Rebecca Engels holten sich die beiden den Titel in der 4x100 Meter Staffel – ebenso mit Sophie Rhine über 4x400 Meter.

Über 4x400 Meter schafften es auch Luis Schädlich, Fabian Engels, Darius Merker und Paul Lambertz aufs Treppchen, über 3x800 Meter in der U16 gab es einen kompletten Medaillensatz: Alina Ley, Jenne Friese und Felia Gerdes waren nicht zu schlagen, ihre Trainingskameradinnen Johanna Dedecek, Mara Mosch und Nele Ervenich liefen als Dritte ins Ziel und bei den Jungs gab es Silber für Konrad Wienold, Timucin Kara und Roland Jindra. Ein weiteres Ausrufezeichen setzte Luisa Klaus im Speerwurf: Mit 46,40 Meter bestätigte sie die U18-DM-Norm und rückte auf Platz sieben der deutschen Bestenliste vor.

Fabian Engels lief in 11,15 Sekunden über 100 Meter auf Platz zwei, seine Schwester Rebecca Engels steigerte sich über 400 Meter auf 65,60 Sekunden und kam ebenfalls als Zweite ins Ziel. Luis Schädlich (U18) lief über 200 Meter so schnell wie noch nie und holte ebenfalls Silber – dazu kamen Gold im Hürdensprint, zwei weitere Silbermedaillen im Stabhochsprung und Weitsprung sowie Bronze im Kugelstoßen. Timucin Kara siegte über 100 Meter mit neuer Bestzeit von 12,15 Sekunden in der M15 und sicherte sich auch über 800 Meter vor Konrad Wienold den Titel. Lea Beckers erkämpfte sich Bronze im Vierkampf der W12, bei den Jungs siegte Johannes Kosbenler denkbar knapp mit sieben Punkten vor Niclas Gritz.