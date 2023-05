Internationaler Einsatz des NRV Starker Aufritt des Neusser Rudervierers bei der Wedau-Regatta

Am Tag darauf maßen sich 23 Boote, so dass sechs Vorläufe nötig waren. Nur die Sieger lösten das Ticket für das A-Finale, die Zweiten bestritten das B-Finale. „Einige Ungenauigkeiten beim Steuern und in der Zusammenarbeit ließen unseren Vierer nicht so recht in Schwung kommen, so dass diesmal der dritte Platz im Vorlauf nicht für eine Finalteilnahme reichte“, resümierte der beim NRV für die Pressearbeit zuständige Bernhard Spanke. Immerhin sammelten die Schützlinge von Trainer Peter Stoffels wichtige Rennerfahrung.