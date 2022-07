Fecht-WM in Kairo : Starkem Auftritt fehlt nur die Krönung

Gratulation unter Sportsmännern: Im Gefecht um Rang drei gegen Italien hat der Dormagener Raoul Bonah (l.) das deutsche Team durch den 7:3-Sieg über Luca Curatoli gerade mit 40:38 in Führung gebracht. Foto: Deutscher-Fechter-Bund/Deutscher Fechter-Bund

Dormagen Die für Deutschland tätigen Dormagener Matyas Szabo, Raoul Bonah und Lorenz Kempf hatten bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Ägypten schon eine Hand an Bronze, unterlagen den Italienern dann aber doch noch mit 42:45.

Das Tableau bei den Weltmeisterschaften in Kairo entsprach exakt der Weltrangliste: Gold ging im Mannschaftswettbewerb der Säbelfechter an Korea, Silber an Ungarn, Bronze an Italien und der so undankbare vierte Platz mal wieder an Deutschland.

Die dahinterstehende Leistung war trotzdem enorm. Nach den recht lockeren Siegen am Mittwoch über Usbekistan (45:28) und Kanada (45:36) erwiesen sich im Viertelfinale nämlich schon die überraschend starken Chinesen als echte Herausforderung. Matyas Szabo brachte den Europameister von 2019 im Duell mit Chenpeng Shen zwar mit 5:3 in Führung, doch nach klaren Niederlagen von Lorenz Kempf (3:7 gegen Yingming Xu) und Raoul Bonah (0:5 gegen Yinghui Yan) geriet der TSV-Expess mit 8:15 ins Hintertreffen. Als Kempf gegen Shen mit 3:5 den Kürzeren zog, schien der Drops bei einem 11:20-Rückstand schon so gut wie gelutscht. Doch im sechsten Gefecht gelang Bonah mit dem 13:2-Sieg über Xu zum 30:27 die Wende. Auf der Zielgeraden wussten sich schließlich wiederum Bonah (6:3 gegen Shen) und Szabo (5:2 gegen Xu) bis zum 45:40 zu behaupten.

Info Das WM-Turnier in Kairo bei den Säbelfechtern Das Podest 1. Korea, 2. Ungarn, 3. Italien Die weiteren Platzierungen 4. Deutschland, 5. Frankreich, 6. Ägypten, 7. China, 8. Türkei, 9. Iran, 10. USA, 11. Ukraine, 12. Kolumbien, 13. Kanada, 14. Spanien, 15. Japan, 16. Hongkong, 17. Rumänien, 18. Tunesien, 19. Georgien, 20. Polen, 21. Kasachstan, 22. Großbritannien, 23. Brasilien, 24. Saudi-Arabien, 25. Indien, 26. Kuwait, 27. Chile, 28. Singapur, 29. Usbekistan, 30. Irak, 31. Vietnam, 32. Nepal

Damit kam es in Kairo zur Neuauflage des olympischen Halbfinales von Tokio. Und wieder wusste sich der Olympiasieger Korea durchzusetzen, diesmal mit 45:39. Die an der Spitze der Weltrangliste stehenden Asiaten lagen beim 30:23 schon klarer vorne, aber Kempf ließ Deutschland mit seinem 9:5-Erfolg über Bongil Gu zum 32:35 noch mal hoffen. Niederlagen von Bonah (3:5 gegen Junho Kim) und Szabo (4:5 gegen Sanguk Oh) ließen den Traum vom Einzug ins Finale endgültig platzen. Im Evergreen um Bronze gegen die im Halbfinale Ungarn mit 42:45 unterlegenen Italiener mit dem fast 35-jährigen Luigi Samele (holte mit den Azzurri in Leipzig schon 2010 EM-Gold) führte „Team Germany“ schon mit 15:8 und 25:16, ehe in Matyas Szabo ausgerechnet der erfahrenste Fechter komplett einbrach: Zunächst gab der 30-Jährige das Duell mit Luca Curatoli mit 4:14 ab. Weil der Eislinger Frederic Kindler verletzt nicht zur Verfügung stand, konnte Bundestrainer Vilmos Szabo seinen Sohn nicht von der Planche nehmen. So brachte Bonah die deutsche Mannschaft mit seinem 7:3-Sieg über Curatoli vor dem letzten Gefecht zwar wieder mit 40:38 in Front, doch Szabo fand auch beim 2:7 gegen Samele zur 42:45-Niederlage nicht mehr zurück in die Spur – und ließ seinen Vater und Trainer ratlos zurück: „Das war ein kompletter Blackout von ihm“, brachte der 57-Jährige das Dilemma auf den Punkt.

Und genau da lag der Hund begraben. „Es haben immer nur zwei gut gefochten – nie alle drei“, bemängelte Vilmos Szabo, der freilich auch die starke Leistung des neuformierten Teams während des ganzen Turniers zu würdigen wusste: „Klar, wie das Match gegen Italien abgelaufen ist, ist bitter. Aber wenn mir vorher jemand gesagt hätte, wir kommen unter die ersten Vier und verpassen nur knapp die Bronzemedaille, wäre ich happy gewesen. Im Moment sind wir richtig enttäuscht, aber die Jungs haben hier ein ganz starkes Turnier hingelegt. Alles war drin!“