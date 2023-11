2. Handball-Bunesliga Starke Resonanz auf Notlage der TSV-Handballer

„Zwar sind wir damit noch nicht am Ende unseres Weges, aber sehr positiv gestimmt, dass wir gemeinsam unsere Wiesel retten können,“ sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Laut Internetseite des Vereins haben bislang 33 Sponsoren ihr Engagement für die laufende Saison erhöht. Vorrangiges Ziel ist jetzt, neue Sponsoren zu gewinnen. „Mein Eindruck ist, es geht gut voran und wird etwas“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, der den TSV in seinen Bemühungen unterstützt. Beachtlich ist die Resonanz in ganz Handball-Deutschland. Viele Spieler, die in Dormagen ausgebildet wurden, wie Simon Ernst, Moritz Preuss (beide SC DHfK Leipzig), Jo Gerrit Genz (TuS N-Lübbecke), Christian Wilhelm, Tim Mast (beide TuSEM Essen) und Eloy Morante Maldonado (Bergischer HC) haben ein Unterstützerpaket erworben und fordern per Videobotschaft auf, es ihnen gleich zu tun. Auch Kentin Mahé, beim ungarischen Spitzenklub Telekom Veszprem unter Vertrag, und Ex-Trainer Kai Wandschneider haben sich beteiligt, genauso wie die früher am Höhenberg tätigen Übungsleiter Jamal Naji, Peer Pütz (beide Bergischer HC) und David Röhrig (VfL Lübeck-Schwartau).