Leichtathletik : Starke Resonanz auf Schülercross

Neuss Die Anmeldungen für die 19. Auflage des Crosslauf der Neusser Schulen auf der Wolker-Anlage sind ein Rekordwert. Die Jedermann-Variante soll fortgeführt werden.

Auch wenn der Crosslauf der Neusser Schulen schon eine gute Tradition ist, sind Starterzahlen jenseits der 500 eine Besonderheit. Vor einigen Jahren waren es schon mal so viel und im Herbst 2021 auch, als die Veranstaltung in den Rennbahncross anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Stadtsportverbandes (SSV) integriert war. Dass für die 19. Auflage des Schülercross nun der Rekordwert von 557 Meldungen zu verzeichnen war, sorgte bei den Verantwortlichen für gute Laune.

„Im Schnitt sind über die ganzen Jahre etwa 350 Schülerinnen und Schüler dabei. Deswegen freut es uns sehr, dass der Lauf bei seiner Premiere auf der Wolker-Anlage so gut angenommen wurde“, sagte SSV-Geschäftsführer Gösta Müller. Der Stadtsportverband richtet die Veranstaltung von Anfang an zusammen mit den Leichtathletik treibenden Vereinen unter den Gesichtspunkten Talentsichtung und Talentförderung aus. Mehr als 20 Helfende waren in diesem Jahr im Einsatz. „Dies ist hoch anzuerkennen und wir freuen uns, dass der Crosslauf zunehmend Resonanz erfährt“, so SSV-Vorsitzender Meinolf Sprink. Die Starter der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule kamen dieses Mal übrigens am besten zurecht, sie gewannen die meisten Mannschaftswertungen. Für die große Resonanz macht Geschäftsführer Gösta Müller auch die Initiative „Neuss macht Mobil“ verantwortlich, bei der der SSV mit den Schulen kooperiert, um die sportmotorische Leistungsfähigkeit von Kinder zu erfassen, zu bewerten und mögliche Fördermaßnahmen daraus abzuleiten. „Wir haben durch dieses Projekt einen sehr guten Kontakt zu den Schulen“, erklärt Müller.