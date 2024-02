Handball-Regionalliga Starke TSV-Reserve ist im Duell der Aufsteiger gefordert

„Wir wollen unseren Flow nutzen und auswärts bestehen“, betont der Dormagener Trainer Martin Berger. „Jetzt kommen die Spiele, in denen wir uns gegenüber der Hinrunde verbessern können.“ Im ersten Duell dieser beiden Teams gab es ein 33:33, doch mittlerweile haben sich die Vorzeichen eindeutig verändert. Während die Borussen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt benötigen, brauchen sich die Gäste um einen möglichen Abstieg in die Oberliga keine Sorgen mehr zu machen. „Bei den Gladbachern bin ich mir sicher, sie werden die nötigen Punkte noch holen, wenn ihre Personalsorgen kleiner werden, damit können sie aber auch meinetwegen erst nächste Woche anfangen. Es ist eine starke Mannschaft, die uns nicht unbedingt liegt und ich hoffe, wir haben aus den Fehlern des ersten Spiels gelernt.“ Verzichten müssen die Dormagener auf die jungen Spieler der ersten Mannschaft, die für das wichtige Punktspiel in Aue benötigt werden. Und es stehen auch nicht alle A-Jugendlichen zur Verfügung, da sie bereits um 15 Uhr ein Spiel in der Meisterrunde gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden haben. „Nach dem Spiel werden wir uns direkt auf den Weg nach Mönchengladbach machen und nehmen wahrscheinlich noch einen oder zwei Spieler aus dem Team mit.“