Fechten : Starke Leistungen der Säbel-Talente

Dormagen Bei Turnieren in Eislingen und Solingen räumten die Aktiven des TSV Bayer aus Dormagen zahlreiche Medaillen ab. Der erste Junioren-Weltcup steht bevor.

Der Fecht-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen war überaus erfolgreich unterwegs. Beim nationalen Ranglistenturnier der Junioren U20 in Eislingen sicherte sich Felice Herbon souverän den Sieg, zudem bestätigte Max Müller bestätigte mit Platz zwei im Herrenwettbewerb seine tolle Form. Für die U11, U13 und U15 ging es zeitgleich in Solingen um den Pokal der Stadtsparkasse Solingen. Nahezu alle Konkurrenzen konnten TSV-Aktive für sich entscheiden.

Herbon setzte sich im Finale deutlich mit 15:7 gegen Tiziana Nitschmann vom FC Würth Künzelsau durch. Zweitbeste Dormagenerin war in Eislingen Sina Neumann auf Platz neun, gefolgt von Nicole Gert auf Rang 13. Bei den Herren wurde Max Müller beim zweiten Ranglistenturnier in Folge Zweiter. Er verlor das Finale gegen Colin Heathcock von der TSG Eislingen mit 4:15. Heathcock hatte bereits im Viertelfinale den Dormagener Valentin Meka mit 15:10 ausgeschaltet und auf Platz sieben verwiesen. Philipp Methner auf Rang acht, Jarl Kürbis als 16. und Moritz Schenkel als 18. komplettierten das starke Abschneiden der TSV-Herren. Für die U20 steht am übernächsten Wochenende der erste Junioren-Weltcup der Saison im polnischen Sosnowiec an.