2. Handball-Bundesliga Starke Leistung, ganz bittere Niederlage für Dormagen

Angefangen hatte es damit, dass U21-Weltmeister Sören Steinhaus, am Ende mit fünf Treffern Dormagens zweitbester Torschütze, etwa sieben Minuten vor dem Ende nach einem Schlag aufs Knie nicht mehr einsatzbereit war. Nachdem Jan Reimer in der 58. Minute auf 25:26 verkürzt hatte, sah dann Abwehrchef Patrick Hüter nach einer unglücklichen Aktion die Rote Karte, so dass klar war, dass der TSV die restliche Partie in Unterzahl würde bestreiten müssen. Dass machten seine Mannschaftskameraden aber so gut, dass nach dem 27:27 durch den bärenstarken Ian Hüter zwanzig Sekunden vor Schluss zumindest ein Punkt zum Greifen nahe war. Doch mit dem letzten Angriff nach einer Auszeit erzielten die Gastgeber nicht nur den Siegtreffer durch Jan von Boenigk, der Halbrechte traf bei seiner Abschlussaktion auch den ihm in den Weg fallenden Ian Hüter so unglücklich am Kopf, dass der auch nach dem Schlusspfiff benommen liegen blieb und mehrere Minuten behandelt werden musste. Der zur Hilfe geeilte ASV-Mannschaftsarzt Dr. Andreas Kilhey organisierte wegen einer Platzwunde an der Schläfe schnell eine Behandlung in der Hammer Barbara-Klinik. „Die Wunde wurde genäht, aber ob Ian auch eine Gehirnerschütterung hat, war zunächst noch unklar. Ob er mir am Mittwoch zur Verfügung steht, ist sehr fraglich“, erklärte Matthias Flohr. Gleiches gilt mit Blick auf den zweiten Teil der englischen Wochen, am Mittwoch ist der TV Hüttenberg zu Gast, auch für Sören Steinhaus.