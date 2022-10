Fußball-Bezirksliga : Primus Jüchen gibt sich keine Blöße

Fatlum Ahmeti trifft zuverlässig für die Jüchener. Foto: VfL Jüchen

Rhein-Kreis Die Bezirksliga-Kicker aus Jüchen blieben trotz Personalsorgen in der Abwehr wieder ohne Gegentor. Auch Aufsteiger Nievenheim konnte gegen den BVW überzeugen.

Die Fußballer von Jüchen und Nievenheim brillieren in Bezirksliga, während Kleinenbroich einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feiert.

Gruppe 1: VfL Jüchen/Garzweiler – TuS Gerresheim 2:0 (0:0). Der Tabellenführer fährt den nächsten Sieg ein. „Ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft“, sagte VfL-Trainer Marcel Winkens. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle des Innenverteidiger-Duos Tim Heubach und Sven Moseler spielte die Viktoria das siebte Mal in neun Begegnungen zu null. In der zweiten Hälfte war es wie so oft beim VfL Fatlum Ahmeti (65., 72.), der mit einem Doppelpack für den Sieg sorgte.

TSV Bayer Dormagen – SC Unterbach 1:2 (1:0). „Es ist wie eine Seuche. Wenn wir gegen den Tabellenletzten spielen, gibt es fast immer eine Niederlage“, sagte TSV-Coach Frank Lambertz. Trotz einer laut Lambertz dürftigen Leistung seines Teams brachte Innenverteidiger Patrick Aldenhoff (40.) den TSV nach einem Eckball in Führung. „Wir hätten den Sack im zweiten Durchgang zumachen müssen, haben wir aber nicht und dann kam es, wie es kommen musste.“ In der 90. Minute traf Shunta Murakami vom Punkt zum Ausgleich, nachdem Patrick Aldenhoff die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. In der Nachspielzeit war es Othmane El Atiki (90.+4), der den SC Unterbach zum ersten Saisonsieg schoss.

VdS Nievenheim – BV Wevelinghoven 4:0 (1:0). Der Aufsteiger weiß weiterhin zu überzeugen. Nach nur fünf Minuten brachte Marcus Buchen ihn mit 1:0 in Führung. „Nach dem gelungenen Start haben wir etwas nachgelassen“, erklärte VdS-Trainer Daniel Köthe. Im zweiten Durchgang drehte dann Nils Jochmann (57., 83. 87.) auf und lieferte durch seinen Hattrick die Entscheidung. Für den BV Wevelinghoven war es die sechste Saisonniederlage. „Wir dürfen nicht so auftreten wie heute“, stellte Trainer Jesco Neumann klar.

SG Rommerskirchen/Gilbach – Schwarz-Weiß Düsseldorf 2:2 (0:1). Die Gäste aus Düsseldorf legten den besseren Start hin. Gianluca Frasca (20.) sorgte für das 1:0. Auch im zweiten Durchgang kam Schwarz-Weiß besser rein und erhöhte durch Johannes Zwanzig (52.) auf 2:0. Die Mannschaft von Nando Riccio gab sich jedoch nicht auf und setzte zur Aufholjagd an. Lennart Friedrichs erzielte in der 68. Minute den Anschlusstreffer. Dann jedoch der Dämpfer: In der 74. Minute flog Jorgo Dino mit glatt Rot vom Platz. Aber auch von diesem Schock erholte sich Rommerskirchen schnell. Flamur Berisha (76.) erzielte den Ausgleich. „Die Mannschaft hat eine super Moral bewiesen“, sagte Riccio.

FC Kosova – DJK Gnadental 4:0 (1:0). Es war ein Nachmittag zum Vergessen für die DJK. Erst viel Top-Stürmer Derman Disbudak kurzfristig aus, dann musste Ex-Oberligastürmer Andrej Hildenberg nach 15 Minuten verletzt vom Platz. Der DJK fehlten laut Trainer Sebastian Michalsky dadurch insgesamt 13 Akteure. Auch im Spiel gelang den Neussern nicht viel. „Uns hat die Dominanz gefehlt, wir haben keinen Zugriff bekommen“, sagte Michalsky. Naser Ilazi (39.) besorgte die Führung für die Hausherren, Enes Schmidt (48.) erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. In der 75. Minute wurde das Spiel aufgrund einer Rangelei auf den Zuschauerrängen kurz unterbrochen. In der Nachspielzeit war bei Gnadental endgültig der Stecker gezogen. Saverio Amoroso (90.+5) und Aljusan Jasarov (90.+7) sorgten für das deutliche Endergebnis.