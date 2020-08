Wassersport : Stand-Up-Paddler fahren bei Meisterschaften aufs Podest

Bei den Landesmeisterschaften im Stand Up Paddling stellte sich Tina Funke der Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen. Foto: C. Funke

Holzheim Nele Funke von der Holzheimer SG ist im Sprint einfach eine Klasse für sich. Tina Funke gelingt Titelverteidigung.

Gleich in zweifacher Hinsicht lohnte sich für die Starterinnen vom Neusser Sandhofsee die Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Stand up Paddling (SUP) auf der Anlage des Linden-Dahlhauser Kanu Clubs (LDKC) Bochum.