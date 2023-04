Stadtsportverband Neuss Ein Abend vor allem für das Ehrenamt im Sport

Und das liegt vor allem an den im Sport im Dienst für Andere tätigen Menschen: Den anstellte der als antiquiert empfundenen Zinnkanne und in Kooperation mit der Sparkasse Neuss erstmals verliehenen „Stadtsportverband-Award“ erhielt Helmut Schmitz, der der Holzheimer SG zuletzt als Vorsitzender von 2001 bis 2022 ehrenamtlich gedient hatte. Der Inklusionspreis und die dafür ausgelobte Stele ging an Markus Bausch (DJK Rheinkraft), der sich niederschmetternder Schicksalsschläge zum Trotz als alleinerziehender Vater von fünf Kindern in bewundernswerter Weise um das Miteinander von Menschen mit geistiger sowie mehrfacher Behinderung und Aktiven ohne Handikap im Sport einsetzt. In diesem Zusammenhang regte der mit der nach ihm benannten Stiftung als „Pate“ fungierende Volker Staufert an, das mit der Ehrung verknüpfte Preisgeld von 500 auf 1000 Euro aufzustocken, womit die Hälfte der Summe tatsächlich bei den Ausgezeichneten verbleiben könne. Mit dem Jugendförderpreis bedachte der Neusser Bauverein den gerade in diesem Bereich ziemlich erfolgreichen Neusser Schwimmverein (NSV), den mit Unterstützung der im Sport stark engagieren Schindler AG und von Linda Hartjes (Manager of Sales) überreichten Jugendehrenamtspreis teilten sich Wiebke Büssing (21) vom RSV Neuss-Grimlinghausen und Jan-Phillip Czarnietzki (19) von der DLRG Neuss. Die Goldene Ehrennadel verdienten sich mit ihrem unentgeltlicher Einsatz für den Sport in Neuss Walter Schäfer (Holzheimer SG) und Wolfgang Michalsky (DJK Rheinkraft), der im Herbst nach mehr als drei Jahrzehnten als Platzwart auf der Wolker-Sportanlage in den Ruhestand geht.