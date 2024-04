Fußball-Kreisliga A Stadtduell geht an Grevenbroich-Süd

SV Germania Grefrath – SF Vorst 1:1 (0:1). Auf heimischer Asche lässt die Germania selten Punkte liegen, gegen Vorst geriet Grefrath jedoch durch einen Treffer von Sebastian Lohr (40.) in Rückstand. In der zweiten Hälfte lieferte der SV die schnelle Antwort. Ejub Dzaferovic (47.) glich zum 1:1 aus. „Vorst stand kompakt und war spielerisch gut. Wir haben uns gut aufgebäumt und wollen nach diesem Punktgewinn zurück in die Spur“, sagte Germania-Coach Harald Bongers. Auch SF-Trainer Björn Haas war mit dem Punkt zufrieden: „Wir haben uns nach einer guten ersten Halbzeit im zweiten Durchgang auf der Asche nicht mehr so gut zurechtgefunden.“