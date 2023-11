Ruhmeswand des Neusser Sports Stadt Neuss hat auf dem Hamtorplatz ihre Wall of Fame

Dass die bereits im Juni aufgestellten Stelen schon als Erinnerungsstätte wahrgenommen werden, davon zeugen die dort vom Deutschen Ringerbund und vom Ringerverband NRW am Tag der Trauerfeier in Gedenken an den am 11. Oktober verstorbenen Hermann J. Kahlenberg abgelegten Kränze. Der Ehrenvorsitzende des KSK Konkordia Neuss hatte vor zwei Jahren auf der 16 Namen fassenden Auftaktliste des für die Aufnahme in die Wall of Fame zuständigen Beirats um Bürgermeister Reiner Breuer gestanden. Für Sprink eine zusätzliche Bestätigung, „dass wir hier etwas Gutes auf den Weg gebracht haben. Die Menschen halten an und realisieren, dass die Stadt Neuss nicht nur die Römer, das Schützenfest und die Kultur vorzuweisen hat, sondern auch eine große Sportgeschichte.“