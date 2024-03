Mannschaft der Jahres und Sportehrengabe Stadt ehrt Christoph Buchbender und die TG Neuss Junior Tigers

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Neuss am 10. April im Landestheater treten auch die Nachwuchs-Basketballerinnen der TG Neuss als „Mannschaft des Jahres“ auf die Bühne. Die von Dragan Ciric trainierten Junior Tigers hatten in der vergangenen Saison der U18-Bundesliga (WNBL) das Final4-Turnier um die Deutsche Meisterschaft im hessischen Hofheim erreicht und dort mit einem deutlichen 100:65-Erfolg im kleinen Finale über den MTV München den starken dritten Rang belegt. In den Jugend-Nationalspielerinnen Marija Ilic und Johanna Huppertz zählen zwei Top-Talente der Junior Tigers zu den Stammkräften der Zweitliga-Damen. Das Duo belegte mit Deutschland zudem Rang drei bei den 3x3-Europameisterschaften. Auf dem Kleinfeld wurden Huppertz und die ans College (USA) gewechselte, zurzeit aber verletzte Ricarda Schott außerdem Deutsche Meisterinnen in der Altersklasse U18. „Wir sind stolz auf unsere gut aufgestellte Sportlandschaft in Neuss“, sagte Geerlings.