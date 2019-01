Handball: Stadt reagiert auf Koblenzers Klage

Düsseldorf Schritt stößt auf Unverständnis in der Landeshauptstadt. Dialog mit Vikings aber weiter möglich.

Mit Unverständnis reagierte die Sportstadt Düsseldorf auf den Schritt von Thomas Koblenzer, stiller Gesellschafter des Handball-Zweitligisten HC Rhein Vikings. Koblenzer, bis zum Sommer auch Geschäftsführer der Wikinger, hatte beim Landgericht Düsseldorf am Freitag eine Schadensersatzklage in Höhe von rund 760.000 Euro gegen die Stadt eingereicht.

In einem Statement unterstrich die D.Live GmbH im Namen der Sportstadt Düsseldorf, dass die „umfangreiche inhaltliche und wirtschaftliche Unterstützung zum Jahresbeginn weitestgehend eingestellt“ worden sei. Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Der HC Rhein Vikings GmbH ist es in nahezu allen Bereichen, ungeachtet wiederholter Hinweise und Aufforderungen, nicht gelungen, den für nachhaltigen Profi-Handball erforderlichen Professionalisierungsgrad sicherzustellen. Ausgabe- und Einnahmeverhalten standen von Beginn an nicht im Einklang.“ Weiter beklagt die Stadt „wiederholt rückständige Spieler- und Trainergehälter“ sowie eine „nahezu gänzliche Erfolglosigkeit der Vikings-Geschäftsführung bei der Akquise von Sponsoren“. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei hierdurch „stark belastet“ worden.