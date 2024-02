Fußball-Halbzeitbilanzen Stabile Defensive wird zum Prunkstück des SC Grimlinghausen

Das war schlecht So gut die Defensive ist, so schwach ist der Angriff. 26 Tore in 17 Spielen – damit stellt Grimlinghausen den zweitschlechtesten Angriff. Nur Norf (17) schoss weniger Tore. „Die Torausbeute müssen wir unbedingt verbessern. Wir sind zu hektisch im letzten Drittel“, bemängelt Lürken. Deswegen steht in der Vorbereitung auch gezieltes Abschlusstraining an. „Wir wollen die Abläufe einüben, um den Jungs mehr Sicherheit zu geben“, so Lürken. Führungen über die Zeit zu bringen, hat Grimlinghausen geschafft. Jetzt fordert Lürken den nächsten Schritt: „Wir wollen Spiele einfach früher zumachen, bei einer Führung ruhiger agieren und die Chancen besser ausspielen.“