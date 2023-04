Frauenfußball Stabile Defensive als Basis für zweiten Kaarster Durchmarsch

„Es ist sogar ein Vorteil, dass wir so jung sind. Alle sind offen, dazuzulernen. Wir wollen als Team wachsen“, erklärt Weyers. Mit dem souveränen Aufstieg haben weder Trainer noch das Team geliebäugelt. In der aktuellen Spielzeit verlor die SG erst eine Partie. Eine solche Bilanz wird es ab dem Sommer in der Niederrheinliga vermutlich nicht mehr geben. Die SG Kaarst ist das Verlieren nicht mehr gewohnt. „Es wird anfänglich sicherlich eine Herausforderung zu verlieren, auch daran müssen wir geschlossen als Mannschaft wachsen. Ich denke aber, dass wir mögliche Niederlagen gut wegstecken können“, so Lara Weyers. Dass sie SG Kaarst Niederrheinliga-Niveau hat, stellte das Team bereits in der zweiten Runde des Niederrheinpokals unter Beweis. Der SV Heißen steht in der Niederrheinliga auf Rang sechs, im Pokal konnte die SG jedoch mit 4:1 gegen die zukünftigen Ligakonkurrentinnen gewinnen. „Wir haben das Tempo, das es in der Niederrheinliga braucht. Wir wollen erstmal den Klassenerhalt schaffen und dann sehen wir was für uns möglich ist. Aber ein weiterer Aufstieg zählt natürlich nicht zu unseren Zielen“, betont Lara Weyers.