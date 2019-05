Sommerbiathlon : Marie Glombitza erkämpft sich zwei Landes-Titel

Die Biathlon Abteilung des SSV Neuss-Reuschenberg konnte auch bei den Landesmeisterschaften im Sprint sowie Massenstart im hessischen Mademühlen abräumen. Juniorin Marie Glombitza konnte beide Disziplinen gewinnen und darf sich nunmehr, neben ihrem Landesmeistertitel im Target Sprint, Triple-Landesmeisterin nennen.

Ihr gelang es sogar, im Massenstart-Rennen eine persönliche Bestzeit aufzustellen. Ebenfalls beide Rennen gewinnen konnte Manuel Honig in der Klasse Herren II. Er lief in beiden Rennen persönliche Bestleistung. Sein Mannschaftskollege Andreas Heine konnte sich ebenfalls mit Bestzeit im Sprint über eine Silbermedaille freuen. Katrin Taupitz konnte sich in der Damenklasse zur Landesmeisterin im Massenstart krönen. Im Sprint schoss sie zu viele Fehler und durfte sich dennoch über Silber freuen. Pascal Heine konnte in der stark besetzten Schülerklasse im Sprintrennen die Silbermedaille erkämpfen. Mulan Meng konnte in der Jugendklasse sowohl im Sprint als auch Massenstart jeweils Bronzemedaillen gewinnen. Tobias Urbach belegte in der Herrenklasse im Sprint Rang sechs und im Massenstart Rang fünf. Durch ihre sehr guten Ergebnisse qualifizierten sich die Reuschenberger Biathleten für die Deutschen Meisterschaften Mitte September.