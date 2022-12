Fußball Der SSV Delrath mischt die Kreisliga B auf

Der Höhenflug begann laut Jeton Bunjaku, Sportlicher Leiter und einst selbst Delrather Stürmer in der Bezirksliga, bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison: „Da haben wir schon gezeigt, dass wir oben mitspielen können und sind stark aufgetreten. Den Aufstieg haben uns die vielen Unentschieden in der Hinrunde gekostet.“ In der Tat spielte der SSV in der abgelaufenen Saison acht Mal Remis, ligaweit am häufigsten. Problematisch war für Bunjaku auch die Zahl der Gegentore, die oft aus „dummen, individuellen Fehlern“ resultierten. Mit 45 Einschlägen im eigenen Netz kassierte der SSV deutlich mehr Gegentore als die Top Drei.