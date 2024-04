Radsport Theo Reinhardt jagt in Büttgen die Seriensieger

In Büttgen sind sie Titelverteidiger. Für Theo Reinhardt wäre es der fünfte Sieg in Folge, nachdem er 2018 gemeinsam mit Leif Lampater erstmals ganz oben auf dem Siegertreppchen stand – unterbrochen nur durch die Zwangspause 2020 und 2021, als der „Spurt in den Mai“ wie so viele (Sport-)Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Eine solche Siegesserie haben nicht viele auf dem 250 Meter langen Oval aus afrikanischem Hartholz aufgestellt, seit die Franzosen Pascal Poisson und Jean Ribiere die Premiere vor 44 Jahren gewannen: Dem Kölner Manfred Donike gelang das zwischen 1985 und 1988 vier Mal, dem Stuttgarter Uwe Messerschmidt zwischen 1985 und 1990 sechs Mal, davon fünf Mal an der Seite von Manfred Donike. Rekordhalter ist hier, wie könnte es anders sein, Andreas Beikirch, der in seinem „Wohnzimmer“ zwischen 1994 und 2001 acht Mal in Folge aufs oberste Podest fuhr.