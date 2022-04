Spurt in der Mai : Ein „Familienfest“ des Radsports in Büttgen

Die Speedskater sorgen für den sportlichen Abschluss des Straßenrennens in Büttgen. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Büttgen Das Eliterennen um den „Großen Preis der Sparkasse Neuss“ bildet keineswegs den alleinigen Höhepunkt eines (mindestens) neun Stunden langen Radsporttages.

Okay, von den „Assen“, die am Vorabend im Sportforum in den Mai spurten, werden etliche auch am Sonntag beim Straßenrennen des VfR Büttgen an der Startlinie in Höhe der Pampusschule stehen. Doch das Eliterennen um den „Großen Preis der Sparkasse Neuss“ über 80 Runden gleich 72 Kilometer bildet ab 15.30 Uhr keineswegs den alleinigen Höhepunkt eines (mindestens) neun Stunden langen Radsporttages im Schatten der St. Aldegundis-Kirche. „Wir verstehen das Ganze eher als eine Art Familienfest des Radsports“, sagt Abteilungsleiter Lars Witte.

Dafür sorgen nicht nur die nach Jahrgängen gestaffelten vier Kinder-Rennen um den „Peter-Kirchhartz-Gedächtnispreis“, die vom Elf- bis zum Einjährigen alle talentierten Nachwuchsfahrer ansprechen. Beim letzten (15.20 Uhr) über 300 Meter sind auch Laufräder erlaubt, Meldungen sind am Maifeiertag noch möglich. Familiär geht es auch immer beim Tandem-„Rennen“ um 14 Uhr zu. Eine Woche vor dem „Tandem-Tag“ auf „ihrem“ Gut Gnadental (7. Mai) will auch Jutta Zülow, die Vorsitzende der Tandem Stiftung Burkhard Zülow, dabei in die Pedale treten.

Nicht die einzige Prominente, schließlich haben auch der – stets ehrgeizige – Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum und Fußball-Weltmeister Berti Vogts zugesagt. Sie fahren gemeinsam mit Kindern der Gesamtschule Kaarst-Büttgen zwei Runden mit den Spezialtandems, auf denen sonst deren Altersgenossen aus den Förderschulen Platz nehmen. Doch die haben, wie viele von der Stiftung unterstützte Sportler mit Beeinträchtigung, zwei Jahre Corona-bedingte Trainingspause hinter sich.

Neu im Programm (14.35 Uhr) ist ein Rennen für „Fixedgear“-Räder. „Das sind Räder mit starrem Gang und ohne Bremse, wie sie sonst auf der Bahn benutzt werden,“ erläutert Lars Witte – in der Szene immer beliebter werdend und inzwischen auch im sportlichen Angebot des VfR Büttgen. Natürlich kommt auch der schon renn-erfahrene Nachwuchs in verschiedenen Schüler- und Jugendklassen zum Einsatz – beim U15-/U17-Rennen um 11.05 Uhr wird dabei mit dem Holger-Thurau-Gedächtnispokal an den im Vorjahr viel zu früh verstorbenen Büttgener Nachwuchstrainer erinnert.