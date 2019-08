Pferdesport : Springreiter trotzen dem Regenwetter

Büttgen Heino van Loon und Sabrina Busch siegen im Großen Preis beim Turnier auf dem Pannenbeckerhof.

Stand der Samstag wettertechnisch noch unter einem guten Stern, „hatten wir am Sonntag das Gefühl, dass der Regen nicht enden wollte. Dank vieler helfender Hände konnte das Turnier aber souverän und bei zwar nassen, aber guten Bedingungen wie geplant durchgezogen werden,“ sagte Turnierleiter Jan Pannenbecker.

Zum Höhepunkt, einer Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde, blieb es dann am Sonntagnachmittag zum Glück trocken. Nach spannender Siegerrunde gewannen Heino van Loon mit Atropine du Vercol (RFV Heinsberg) und Sabrina Busch mit Flinn (RFV Ratheim) die beiden Abteilungen. Dahinter reihten sich die Starter aus dem Kreispferdesportverband Neuss ein: Katja Lohölter, Pferdewirtin auf dem Geulenhof in Neuss, wurde Zweite mit Nynja, Kevin Kuwertz (RF Gut Böckemeshof) mit London Dritter. Und Robin Kronenberg (RV Uedesheim-Stüttgen) platzierte sich mit Quintagamo und Cambella in beiden Abteilungen jeweils auf dem vierten Rang.