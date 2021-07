Turnier in Holzbüttgen : Comeback der Springreiter auf dem Pannenbeckerhof

Turnier in Holzbüttgen

Jan Pannenbecker in Aktion. Foto: Pannenbecker

Holzbüttgen Das Traditionsturnier in dem Kaarster Stadtteil bietet hauptsächlich eine Plattform für Amateure. Die müssen Samstag und Sonntag schon früh aufstehen, jeweils um acht Uhr beginnen die ersten Prüfungen.

Nachdem der Turniersport durch die Pandemie stillstand, verladen die Reitsportler jetzt endlich wieder ihre Pferde. Vor allem Amateure mussten eine lange Zwangspause machen, während die Profis vereinzelt auf Turnieren reiten konnten. Entsprechend groß ist der Ansturm auf die Turniere, so dass viele Prüfungen mit Startplatzbegrenzung in Sekundenschnelle „ausgebucht“ sind. Am Wochenende steht für die Springreiter aus dem Kreis-Pferdesportverband Neuss das Springturnier auf dem Pannenbeckerhof auf dem Plan.