Verschärfter Lockdown im Rhein-Kreis Neuss : Sportvereine besorgt über Mitgliederrückgang

Rhein-Kreis Durch die Verschärfung des Lockdowns verändert sich für den Amateursport im Rhein-Kreis Neuss nicht viel. Dennoch hat die Corona-Pandemie generell Konsequenzen für die Vereine. Profis spielen weiter.

Seit Sonntag ist klar, dass in Deutschland der wegen der Corona-Pandemie seit November geltende Teillockdown ab Mittwoch noch mal massiv ausgeweitet wird. Damit ist klar, dass auch in Nordrhein-Westfalen die bestehenden Schließungen von Sportstätten verlängert werden und mindestens bis zum 10. Januar in Sachen Vereinssport nichts geht. Die jüngste Corona-Schutzverordnung galt ohnehin nur bis zum 20. Dezember, danach hätte der Amateursport wegen der Weihnachtsferien bis zum 3. Januar geruht. Deswegen gibt Hermann-Josef Baaken als Vorsitzender des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss (KSB) zunächst Entwarnung: „Für uns ändert sich durch die neuen Beschlüsse nichts. Auf die eine Woche mehr kommt es nicht an.“

Grundsätzlich begrüßt Baaken die konsequente Entscheidung, weil so auch die Sportvereine nicht weiter in permanenter Ungewissheit leben müssten. Gleichwohl ist dem KSB-Vorsitzenden bewusst, dass aktuell noch völlig unklar ist, ob es denn am 10. Januar weitergehen kann. Schließlich wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten noch mal am 5. Januar zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Vorsorglich hatten schon einige Sportverbände in NRW beschlossen, den Start der Meisterschaftsrunden erst deutlich später wieder anzustreben. Der Handballverband Niederrhein hat sich zum Beispiel darauf verständigt, den Spielbetrieb wieder am Wochenende 6./7. Februar aufzunehmen, in einem weiteren Szenario sogar erst am Wochenende 13./14. März. Der Fußballverband Niederrhein würde frühestens Ende Januar wieder loslegen wollen.