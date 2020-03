Sport allgemein : Sportverbände verlängern Pause

Rhein-Kreis Einige Sportveranstaltungen sind noch nicht wegen Corona-Pandemie abgesagt.

Sechsundzwanzig Anmeldungen liegen bisher für den Rosellener Abendlauf vor. Und auf der Internetseite von Ausrichter ASC Rosellen zählt der Ticker weiterhin fleißig die Tage, Minuten und Sekunden bis zum ersten Startschuss herunter. Doch ob der am 8. Mai tatsächlich ertönt, darf bezweifelt werden. Die meisten Sportverbände haben nämlich die durch die Corona-Pandemie verursachte Zwangspause bis in den Mai, manche sogar bis in den Juni hinein verlängert.

Im Handball ist ebenfalls noch keine Entscheidung getroffen worden, der Handball-Verband Niederrhein (HVN) will bis zum 6. April entscheiden, ob und wie der unterbrochene Spielbetrieb fortgesetzt wird. Im Profi-Bereich stehen die Zeichen eher auf Abbruch denn auf Wiederaufnahme des Spielbetriebs. „Ich glaube nicht, dass in dieser Saison noch gespielt wird,“ sagte Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga (HBL), zu Wochenbeginn in einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“. In der HBL gäbe es eine Arbeitsgruppe, die eine Lösung für den gesamten deutschen Handball finden will. Die Frauen-Bundesliga hat die Saison für beendet erklärt, das Gleiche tat am Mittwoch der Niederländische Handballverband mit Wirkung für alle Spielklassen. Derweil will HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann allen Erst- und Zweitligisten „unter Auflagen die Lizenz für die kommende Saison“ erteilen.