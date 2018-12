Sportschießen: Michael Maaßen liefert mit dem Luftgewehr perfekte Runde ab

Rhein-Kreis Die Sportschützen aus dem Rhein-Kreis haben ihre Ligasaison beendet. Starker SC Neuss Nordstadt darf auf Aufstieg in die Luftgewehr-Bezirksliga hoffen.

In der Kategorie Luftgewehr freistehend Gruppe siegte dabei die zweite Mannschaft des SSV Neuss-Reuschenberg ohne eine Niederlage. Dicht gefolgt von den Sebastianus-Sportschützen (Seb) Holzbüttgen mit einer Niederlage. Dritter wurden die Hubertus Sportschützen (HSS) Straberg. Die besten Schützen in dieser Klasse sind Stefan Mikliss (Holzbüttgen) sowie Jana Akdemir und Melissa Both (beide Straberg). In der ersten Gruppe der Luftgewehr aufgelegt-Schützen gewann der SC Neuss Nordstadt. Mit lediglich einer Niederlage konnten sie weit vor den anderen Teams landen. Mit einem sensationellen Mannschaftsdurchschnittsergebnis von 883 Ringen konnten sie fast jeden Wettkampf für sich entscheiden und dürfen sich nun Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga machen. Zweiter wurde die erste Mannschaft der Sebastianus-Sportschützen Holzbüttgen, Dritter die dritte Mannschaft des SSV Neuss 1962. Ein Schütze vollbrachte sogar das Meisterstück, eine perfekte Runde zu schießen. Mit 300 von 300 möglichen Ringen durfte sich Michael Maaßen (SSV Neuss) von seiner Mannschaft feiern lassen. Die Einzelwertung gewann jedoch Heiko Kock vom SC Neuss Nordstadt mit einem Durchschnitt von 298 Ringen.