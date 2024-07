Sportlerin des Monats: Katleen Spörecke In Neuss die Leidenschaft fürs Hockey neu entdeckt

„Ich habe die ganze Woche über nur Tennis geguckt“, gibt die NGZ-Sportlerin des Monats Juni lächelnd zu. Für einen erklärten (Sport-) Nerd wie sie ein absolutes Traumszenario, denn in ihrer Freizeit ist sie entweder selbst als Aktive oder Zuschauerin auf dem Sportplatz oder sitzt vor dem Fernseher, vorzugsweise beim Fußball oder Tennis. Darum sei es ihr nach dem Staatsexamen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf ganz wichtig gewesen, in ihr zweijähriges Referendariat unbedingt eine Stelle mit Sportbezug zu integrieren. Ihr Aufgabengebiet beim DTB ist umfangreich: „Wir sind so ein bisschen wie Allgemeinmediziner“, sagt sie. Arbeitsrecht, Verlagsrecht, Markenrecht, Urheberrecht oder öffentliches Recht – da ist eigentlich von allem was dabei. In ihr Ressort fallen auch Anfragen von Mitgliedsvereinen und Landesverbänden.