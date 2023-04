Sportlerehrung Rhein-Kreis Neuss Neue Auszeichnung für junges Ehrenamt

Klar, dass es für die beiden von den zahlreichen Besuchern im Bullenstall jede Menge Applaus gab. Davon war aber auch noch genug übrig, als es anschließend an die zahlreichen Ehrungen für die im Jahr 2022 erfolgreichen Sportler aus dem Rhein-Kreis ging. Die Titelträger und -trägerinnen bei Deutschen Meisterschaften waren so zahlreich, dass sie in mehreren Blöcken ausgezeichnet wurden. Alle zusammen hätten sie gar nicht auf die Bühne gepasst. Etwas überschaubarer wurde es, als es um die erfolgreichen Teilnahmen am Europa- und Weltmeisterschaften ging. Wobei einige Aktive wegen Trainingsmaßnahmen oder Wettkämpfen passen mussten. Raoul Bonah und Lorenz Kempf, Säbelfechter aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen, zeigten aber ihre Verbundenheit mit der Heimat, indem sie eine launige Videobotschaft aus Japan schickten, wo sie sich auf den am Donnerstag beginnenden Weltcup im südkoreanischen Seoul vorbereiteten.