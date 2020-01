Pferdesport : Reiter küren ihre Besten

(-vk) Da wird Axel Hebmüller am übernächsten Samstag alle Hände voll zu tun haben. Schließlich lädt der Kreispferdesportverband an diesem Samstagabend (8. Februar, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr) zur Saisoneröffnung in die Theaterscheune des Klosterhofs Knechtsteden.

Und es ist guter Brauch, dass der Präsident an diesem Abend die erfolgreichsten Pferdesportler des vergangenen Jahre aus dem Rhein-Kreis ehrt – und davon gab es in 2019 wahrlich genug. Eingebettet sind die Ehrungen in ein buntes Programm, in dessen Mittelpunkt der Auftritt des „Theaters Löwenherz“ steht, dessen Vorstellung den beziehungsreichen Titel „Meine Frau, mein Pferd und ich“ trägt. Karten für den Abend gibt es im Vorverkauf (www.pferdesport-neuss.de) und an der Abendkasse. Geehrt werden dann auch die Sieger und Platzierten im Neusser Pferdesport-Cup, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Kreisdirektor Dirk Brügge steht. Das Prozedere ist unverändert: Bei jeder Pferdeleistungsprüfung, die von einem Verein des KPSV Neuss ausgerichtet wird, kommen die Stammmitglieder eines Vereins, die in LPO-Prüfungen platziert sind, gemäß ihrer Platzierung in die Wertung. Jeder Teilnehmer wird dabei maximal zwei Mal je Veranstaltung und ein Mal pro Prüfung gewertet, es gilt die Prüfung, in der die höchste Punktzahl erreicht wurde. Am Ende des Jahres ergibt sich daraus eine Rangliste, nach der sowohl die ersten Drei der Vereinswertung als auch der Einzelwertung (aufgeteilt nach Junioren, Junge Reiter und Reiter) geehrt und mit attraktiven Preisen bedacht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des KPSV Neuss unter der Adresse www.pferdesport-neuss.de/ergebnisse/neusser-pferdesport-cup.