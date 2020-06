Fitness : Sportkuse des KSB starten nach den „goldenen Regeln“

Rhein-Kreis Insgesamt sechs verschiedene Sportkurse reaktiviert der Sportbund Rhein-Kreis Neuss ab Anfang Juni. Geboten wird ein vielfältiges Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene von Fitness- und Rückenkursen bis hin zu Nordic Walking.

„Von einigen haben wir die Rückmeldung erhalten, dass die sportlichen Aktivitäten in den eigenen vier Wänden eine schöne Übergangslösung waren, dies jedoch kein Ersatz für sportliche Betätigungen unter fachkundiger Anleitung sei“, sagt Dominik Steiner, Geschäftsführer beim Sportbund. Alle Angebote finden unter Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung statt. „Wir haben in den letzten Wochen „Goldene Regeln“ ausgearbeitet und die Kursleiterinnen geschult. Zusätzlich haben wir für alle Angebote Desinfektionsmittel organisiert“, erklärt Steiner. den im Raum Grevenbroich Sportkurse für den Rücken und den ganzen Körper angeboten. An der frischen Luft kann zudem Nordic Walking betrieben werden. In Zons gibt es einen Sportkurs mit Übungen für den ganzen Körper.