Sportkegeln Teams der KSG Neuss sichern sich die Kreismeisterschaft

In der Gruppe A ging es dabei sehr knapp zu: Mit am Ende vier Holz Vorsprung setzte sich die Erstvertretung der KSG Neuss (3102 Holz) vor dem KSC Büderich (3098) durch. Auf den Plätzen drei und vier folgten der SV Grevenbroich/Neuss (2913) und das erste Team des KSV Korschenbroich (2863). In Gruppe B setzte sich auch die Zweitvertretung der KSG Neuss (2708) vor der Korschenbroicher Reserve (2579) diesmal souverän durch.