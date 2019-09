Sportgala der PSB : Mit Golf einstimmen auf festlichen Abend

Golfturnier der Partner für Sport und Bildung Matyas Szabo, Björn Otto, Hans-Jürgen Petrauschke, Christian Schwarzer, Siggi Held, Horst Köppel, Jürgen Steinmetz, Christoph Buchbender, v.l. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Es herrschte ein hohe Dichte an Sport-Prominenz am Freitag in Neuss. Zum dritten Mal hatten die Partner für Sport und Bildung (PSB) zur Sport-Gala in den Festsaal des Euromoda geladen, deren Erlös in den Sponsorentopf zur Förderung des heimischen Spitzensports fließt.

