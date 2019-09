Sportgala : Eine eindrucksvolle Demo für den Sport

Neuss 230 bestens unterhaltene Gäste, ein Reinerlös von 50.000 Euro, der der Spitzensportförderung im Rhein-Kreis zugute kommt – die 4. Sportgala der Partner für Sport und Bildung im Festsaal des Neusser Euromoda hielt, was sie versprochen hatte. Vor allem bot sie eine eindrucksvolle Demonstration, dass Sportler längst nicht nur im Sport gut sind.

Zwei gingen früher am Freitagabend: Anna Faber, weil sie am nächsten Morgen auf der Lenne bei Hohenlimburg um den Deutschen Meistertitel im Kanu-Slalom paddelte. Und Björn Otto, der in der Nacht noch nach Ägypten flog – als Pilot der Sun Express Air hat sich der Olympiazweite von London 2012 im Stabhochsprung mittlerweile seinen Kindheits-Traum vom Fliegen erfüllt.