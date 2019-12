Turnen : Sarah Voss jetzt schneller beim Training

(-vk) Bis zu den XXXII. Olympischen Sommerspielen in Tokio sind es noch sieben Monate. Für alle Sportler, die sich zu qualifizieren hoffen, dürfte die Zeit bis dahin wie im Fluge vergehen. Vor allem für Sarah Voss.

Denn die Weltmeisterschafts-Zehnte im turnerischen Mehrkampf verfügt nun über ein schnelles Auto für die Fahrten zwischen ihrem Wohnort Dormagen und dem Trainingszentrum in Köln. Auf Vermittlung der Partner für Sport und Bildung (PSB) wurde ihr der Wagen vom Audi Zentrum in Neuss zur Verfügung gestellt. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Überlassung des Fahrzeugs für die notwendige Mobilität der Sportlerin sorgen und damit einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Förderung durch die Partner für Sport und Bildung leisten können,“ sagt Rolf Hesemann, Centerleiter in Neuss, dessen Unternehmen sich seit Jahren in der lokalen Sportförderung engagiert. „Eine Entlastung der Sportler in Sachen Mobilität zu erreichen ist eine wichtige Aufgabe der PSB, denn die volle Konzentration gilt dem Training und dem großen Ziel Tokio 2020,“ sagt PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske. Ob Sarah Voss (20) zum deutschen Team gehört, das sich bereits für die Spiele qualifiziert hat, entscheidet sich erst im Juni.