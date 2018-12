Rudern: Die Spankes sitzen alle in einem (Ruder-)Boot

Neuss Rudern gilt als der Familiensport schlechthin, die Chronik des Neusser Rudervereins listet unter den mehr als 600 Mitgliedern ganze Dynastien mit gleichem Nachnamen auf. Doch kaum eine Familie dürfte sportlich so erfolgreich sein wie die von Bernhard und Simone Spanke aus Norf – ihre älteste Tochter Vera darf sich sogar Hoffnungen auf ein Ticket zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio machen.

Womit wir schon wieder bei Titeln und Medaillen sind. Erzählen wir lieber davon, dass Mutter (Simone) und Tochter (Vera) schon gemeinsam im Achter saßen, als die Neusser unter dem Decknamen „Rheinsprinter“ in der Frauen-Bundesliga starteten. Oder davon, dass sich Spankes zur Silberhochzeit gegenseitig – na was denn wohl schenkten? Richtig: einen Rennzweier. „Seit Simone eine Professur in Erlangen hat, sehen wir uns unter der Woche nicht mehr so oft,“ sagt Benno, selbst Lehrer für Biologie und Sport an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld, „und unsere knappe gemeinsame freie Zeit möchten wir am liebsten da verbringen, wo es uns am meisten Spaß macht: auf dem Wasser.“ So ist das in einer Ruder-Familie. Vera wurde schon im zarten Alter von einem Jahr mit dem Virus infiziert, als sie auf der Londoner Themse zum ersten Mal in einem Boot Platz nehmen durfte – nicht an den Skulls, sondern auf dem Sitz des Steuermanns. So etwas bleibt haften, meist ein Leben lang. Deshalb fliegt sie am Zweiten Weihnachtstag mit der deutschen Nationalmannschaft in die Türkei ins Trainingslager.