Mitgliederversammlung des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss So funktioniert Inklusion im Sport

Gerade weil, so Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender der Sportbundes Rhein-Kreis Neuss, „in der Schule die Ressourcen nicht da sind, um sich darum zu kümmern“ – beim traditionsreichen Radrennen des VfR Büttgen am 1. Mai musste die „Aktion Tandem“ wegen Lehrermangels an den beteiligten Förderschulen aus dem Programm gestrichen werden – sieht sich der organisierte Sport mehr denn je in der Pflicht. Und da Baaken das Thema „Wertschätzung“ besonders am Herzen liegt, freute es ihn sehr, Vereine, die sich in herausragender Weise engagieren, mit dem Inklusionspreis ehren zu können: Der Tennis-Club Grün-Weiß Neuss erhielt auf diese Weise 750, die DJK Rheinkraft 500 und der Neusser Schwimm-Verein 250 Euro.